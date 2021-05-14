Arnavutköy’de baraka yangınında kedi son anda kurtarıldı

Arnavutköy’de depo olarak kullanılan bir barakada yangın çıktı. Barakada bulunan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.

Olay, Arnavutköy Mustafa Kemalpaşa Mahallesi’nde saat 18.00 sıralarında bir barakada meydana geldi. İddiaya göre, depo olarak kullanılan boş arazideki barakada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği barakaya müdahale eden vatandaşlar, yangını söndüremeyince itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, barakanın içerisinde yanmak üzere olan yavru kediyi son anda kurtardı.

Öte yandan boş barakanın etrafında bulunan binalara yangının sıçrama ihtimali bina sakinlerine korku verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi üzerine yangın çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.