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Arnavutköy’de bir apartmana aşırı derecede sıkılan böcek ilacından etkilenen 1’i hamile, 10 kişi hastaneye kaldırıldı. Güvenlik önlemleri kapsamında ilaç sıkılan binada ikamet eden vatandaşları tahliye edilirken binaya girişler ise geçici

Arnavutköy’de bir apartmana aşırı derecede sıkılan böcek ilacından etkilenen 1’i hamile, 10 kişi hastaneye kaldırıldı. Güvenlik önlemleri kapsamında ilaç sıkılan binada ikamet eden vatandaşları tahliye edilirken binaya girişler ise geçici süreliğine kapatıldı. Ayrıntılar geliyor...

Arnavutköy’de bir apartmana aşırı derecede sıkılan böcek ilacından etkilenen 1’i hamile, 10 kişi hastaneye kaldırıldı. Güvenlik önlemleri kapsamında ilaç sıkılan binada ikamet eden vatandaşları tahliye edilirken binaya girişler ise geçici
Arnavutköy’de bir apartmana aşırı derecede sıkılan böcek ilacından etkilenen 1’i hamile, 10 kişi hastaneye kaldırıldı. Güvenlik önlemleri kapsamında ilaç sıkılan binada ikamet eden vatandaşları tahliye edilirken binaya girişler ise geçici süreliğine kapatıldı. Ayrıntılar geliyor...
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Arnavutköy’de binaya sıkılan ilaçtan 1’i hamile...
Arnavutköy’de binaya sıkılan ilaçtan 1’i hamile...
  1. GENEL

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