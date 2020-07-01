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Arnavutköy’de bir apartmana aşırı derecede sıkılan böcek ilacından etkilenen 1’i hamile, 10 kişi hastaneye kaldırıldı. Güvenlik önlemleri kapsamında ilaç sıkılan binada ikamet eden vatandaşları tahliye edilirken binaya girişler ise geçici süreliğine kapat

Arnavutköy’de bir apartmana aşırı derecede sıkılan böcek ilacından etkilenen 1’i hamile, 10 kişi hastaneye kaldırıldı. Güvenlik önlemleri kapsamında ilaç sıkılan binada ikamet eden vatandaşları tahliye edilirken binaya girişler ise geçici süreliğine kapatıldı. Ayrıntılar geliyor...

Arnavutköy’de bir apartmana aşırı derecede sıkılan böcek ilacından etkilenen 1’i hamile, 10 kişi hastaneye kaldırıldı. Güvenlik önlemleri kapsamında ilaç sıkılan binada ikamet eden vatandaşları tahliye edilirken binaya girişler ise geçici süreliğine kapat
Arnavutköy’de bir apartmana aşırı derecede sıkılan böcek ilacından etkilenen 1’i hamile, 10 kişi hastaneye kaldırıldı. Güvenlik önlemleri kapsamında ilaç sıkılan binada ikamet eden vatandaşları tahliye edilirken binaya girişler ise geçici süreliğine kapatıldı. Ayrıntılar geliyor...
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Arnavutköy’de bir apartmana aşırı derecede sıkılan...
Arnavutköy’de bir apartmana aşırı derecede sıkılan...
  1. ASAYİŞ

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