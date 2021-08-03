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Arnavutköy’de bir binanın çatısı alev alev yandı

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Anavutköy’de 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevlere teslim olan çatı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Arnavutköy’de bir binanın çatısı alev alev yandı
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Anavutköy’de 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevlere teslim olan çatı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 07.30 sıralarında Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi Biçer Sokak’ta bulunan 5 katlı bir binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerini bildirirken, yangın büyüdü çatı alev alev yanmaya başladı. Binanın çatısını saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Mahalle sakinlerinden Kenan Gümüştekin, “Ben sabah servis bekliyordum bir anda patlama oldu burada. Koşarak geri geldim bizim akrabamız oluyor. Neden çıktığını bilmiyorum çatı katında yaşayan yok herhangi bir yaralanan veya can kaybı olmadı.” Şeklinde konuştu.
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