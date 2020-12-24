Arnavutköy’de bir dairede yangın çıktı 3 kişi kendini dışarıya zor attı

Arnavutköy’de bir apartman dairesinde yangın çıktı. Dairede bulunan 1 i çocuk toplam 3 kişi zehirlenmekten son anda kurtularak kendisini dışarıya attı.
Daire de çıkan yangını fark eden daire sakinleri hemen evden çıktı ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sokakta geniş güvenlik önlemleri alan ekipler evden son anda çıkan ve dumandan zehirlenmek üzere olan 3 kişinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. İlk müdahalesi yapılan vatandaşlar daha sonra sağlık kontrollerinin tamamlanması için Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sinir krizi geçirdiEvine yapılan müdahale esnasında kapıda olan ve ekiplerin müdahalesini izleyen Nebahat Akgün sinir krizi geçirdi, sinir krizi geçiren vatandaşı komşuları sakinleştirmeye çalıştı.