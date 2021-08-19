Arnavutköy’de bir parkta yeni doğmuş bebek bulundu

Arnavutköy’de bulunan parkta bir kişi, ağaçlıkların arasından gelen sesi kontrol etmek isterken çantaya koyulmuş yeni doğmuş bir bebek buldu. Polis bebeği oraya bırakanlar ile ilgili geniş kapsamlı çalışma başlatırken, bulunan bebek sağlık kontrolleri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.
Olay, bugün saat 16.30 sularında Arnavutköy Şehir Parkında meydana geldi. İddiaya göre, hastaneden dönüşte parkta dinlenmek isteyen Cengiz İlk ağaçlık alandan ses duydu. Duyduğu sesi kontrol etmek için ağaçlık alana giden vatandaş çantaya koyulmuş bir bebek buldu. Vatandaşın haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Polis geniş çalışma başlattı
Parkta bulunan bebeği orya kimin bıraktığı ile ilgili çalışma başlatan polis ekipleri parkta ve civarda bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Henüz bebeği kimin bıraktığı belli olmazken polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.