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Arnavutköy’de boş ahırda yangın çıktı

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Arnavutköy’de bulunan boş ahırda çıkan yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Arnavutköy’de boş ahırda yangın çıktı
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Arnavutköy’de bulunan boş ahırda çıkan yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Yangın, gece saat 23.45 sıralarında Arnavutköy İmrahor Mahallesi Sevban Mehmet Caddesi üzerinde bulunan boş bir ahırda çıktı. Henüz neden çıktığı bilinmeyen yangın çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilince itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Geçtiğimiz aylarda boşaltıldığı ve kullanılmadığı öğrenilen ahır itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü. Yangın sonrasında ahır adeta küle dönerek kullanılamaz hale geldi.

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