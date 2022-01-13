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Arnavutköy’de buzlanan yol kazaya neden oldu: Araç takla atıp çayırlığa uçtu

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Arnavutköy’de buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ileri sürülen otomobil takla atarak çayırlık alana uçtu. Takla atan otomobilde bulunan bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Arnavutköy’de buzlanan yol kazaya neden oldu: Araç takla atıp çayırlığa uçtu
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Arnavutköy’de buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ileri sürülen otomobil takla atarak çayırlık alana uçtu. Takla atan otomobilde bulunan bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, bugün saat 11.20 sıralarında Arnavutköy Dursunköy yolunda meydana geldi. İddiaya göre 67 NS 748 plakalı otomobil ile Arnavutköy yönünde ilerleyen Nejla Ayhan yoldaki buzlanmadan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybedince aracı önce kaydı, daha sonra takla atarak çayırlık alana uçtu. Kaza sonrasında araçta bulunan Ayhan, yaralanarak Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma yol ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

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