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Arnavutköy’de buzlanan yolda kontrolden çıkan kamyonet yan yattı

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Arnavutköy’de buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ileri sürülen kamyonet yan yattı. Yan yatan kamyonetin kasasında bulunan market malzemeleri yola saçılırken, sürücü ise yara almadan kurtuldu.

Arnavutköy’de buzlanan yolda kontrolden çıkan kamyonet yan yattı
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Arnavutköy’de buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ileri sürülen kamyonet yan yattı. Yan yatan kamyonetin kasasında bulunan market malzemeleri yola saçılırken, sürücü ise yara almadan kurtuldu.

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Kaza, bugün sabah saat 11.15 sıralarında Arnavutköy - Boğazköy çevre yolunda meydana geldi. Kar yağışı sonrasında buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 FH 7221 plakalı kamyonet yan yattı. Marketlere ürün dağıtımı için çıkan kamyonette bulunan malzemeler yola savrulurken, sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Polis kaza ile ilgili çalışma yaptı. Kaza sonrasında kamyonet yoldan çekici yardımı ile çekilerek kaldırıldı.

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