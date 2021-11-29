banner4556

Arnavutköy’de çatıların uçma anı kameraya yansıdı

banner4336

Arnavutköy’de lodos nedeniyle binaların çatıları uçtu, dış cephesi düştü. Bir çocuğun üzerine ise tabela düştü. Yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy’de çatıların uçma anı kameraya yansıdı
banner3909
banner4558

Arnavutköy’de lodos nedeniyle binaların çatıları uçtu, dış cephesi düştü. Bir çocuğun üzerine ise tabela düştü. Yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteorolojinin uyarıları sonrası lodos İstanbul’da etkili olan lodos hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Arnavutköy tabela şiddetli rüzgar nedeniyle bir çocuğun üzerine düştü. Çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Hadımköy’de ise, bir binanın dış cephesinin bir paçası düştü. Aynı ilçede bulunan Dal Sokak da bir binanın çatısının uçma anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İstanbul’da şiddetli fırtına: Restoranın camları...
İstanbul’da şiddetli fırtına: Restoranın camları...
  1. ASAYİŞ

banner4390

banner4349

banner3841