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Arnavutköy’de çatının uçtuğu o anlar kamerada

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İstanbul’da sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren lodos Arnavutköy’de çatıları uçurdu, ağaçları devirdi. Yollara savrulan parçalar sürücülere zor anlar yaşatırken bir çatının uçtuğu o anlar kameraya yansıdı.

Arnavutköy’de çatının uçtuğu o anlar kamerada
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İstanbul’da sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren lodos Arnavutköy’de çatıları uçurdu, ağaçları devirdi. Yollara savrulan parçalar sürücülere zor anlar yaşatırken bir çatının uçtuğu o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul’da sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren şiddetli lodos hayatı olumsuz yönde etkilemeye devem ediyor. Arnavutköy’de de birçok noktada ağaçlar araçların üzerine devrildi, çatılar uçarken bina duvarlarında asılı olan tabelalar kimi noktalarda havada asılı kaldı kimi noktalarda ise caddelere saçıldı. Araç sürücüleri yollara düşen çatı parçaları ve tabelalar nedeniyle zor anlar yaşadı. İlçede bir noktada ise şiddetli lodos nedeniyle uçan çatı kameraya yansıdı.

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