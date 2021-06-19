Arnavutköy’de dere taştı: Bodrum katında bulunan 4 daireyi su bastı

Arnavutköy’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle derenin taşması sonucu bir binanın bodrum katındaki 4 daireyi su bastı. Suyun yüksekliği 1 metreyi bulurken, vatandaşlar eşyalarını kurtarmak için büyük çaba sarf etti.
Yollar göle döndüÖte yandan Arnavutköy civarında etkili olan sağanak yağış cadde ve yol kenarlarını göle çevirdi. Aniden bastıran yağmur nedeniyle araçlar yolda kalırken, yağıştan dolayı bir minibüsün kapısı bozuldu. Minibüs kapısı açık bir şekilde seyir etmek zorunda kaldı. Bir marketi de su bastı.