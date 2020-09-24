Arnavutköy’de eşini ormanlık alanda öldüren bir kişi, daha sonra geldiği bir apartmanın merdiven boşluğunda bir erkek şahsı öldürdü. Kendisini PTT görevlisi olarak tanıtarak apartmana giren katil zanlısının yakalanması için ilçede geniş incelme başlatıldı

Arnavutköy’de eşini ormanlık alanda öldüren bir kişi, daha sonra geldiği bir apartmanın merdiven boşluğunda bir erkek şahsı öldürdü. Kendisini PTT görevlisi olarak tanıtarak apartmana giren katil zanlısının yakalanması için ilçede geniş incelme başlatıldı.