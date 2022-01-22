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Arnavutköy’de fabrika yangını

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Arnavutköy’de plastik enjeksiyon fabrikasında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği fabrikada söndürme çalışmaları sürüyor.

Arnavutköy’de fabrika yangını
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Arnavutköy’de plastik enjeksiyon fabrikasında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği fabrikada söndürme çalışmaları sürüyor.

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Mustafa Kemal Caddesinde bulunan plastik enjeksiyon fabrikasında yangın çıktı. Bin metrekarelik alanın üstüne kurulu olan 800 metrekarelik fabrikada çıkan yangına çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Arnavurtköy, Çatalca ve Başakşehir olmak üzere çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yan tarafında bulunan ahırdaki hayvanların yangın başlamasıyla birlikte ahırdan çıkarıldığı öğrenildi. Öte yandan fabrikanın hemen yanında bulunan gecekondunun da henüz yangının sönmemesi nedeniyle boşaltıldığı görüldü.

Polis ekipleri, ara ara minik patlamaların olduğu yangın dolayısıyla çevrede güvenlik önlemi aldı.

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Henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

(İD-

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