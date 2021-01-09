Arnavutköy’de feci kaza: 2 yaralı

Arnavutköy-Habipler yolunda kontrolden çıkan otomobil önce üst geçidin ayağına ardından dükkana çarptı. İkiye ayrılan araçtaki ağır 2 kişi yaralanırken, kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza öğle saatlerinde Arnavutköy-Habipler yolunda meydana geldi. Temel K. yönetimindeki 44 NF 733 plakalı otomobil, Arnavutköy yönünde seyir halindeyken yağışlı yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yolda bulunan üst geçidin ayaklarına ardından yol kenarında bulunan bir dükkana çarparak savruldu. Çarpmanın etkisiyle adeta ikiye ayrılan araçtan çıkarılan Temel K. ve yeğeni Celal B. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. 2 yaralının da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Öte yandan kazanın yaşandığı yolda uzun araç kuyrukları meydana geldi.