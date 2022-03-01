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Arnavutköy’de feci kaza

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Arnavutköy’de geçtiğimiz günlerde meydana gelen kaza da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonrasında motosiklette bulunan iki kişi yola savruldu, kazayı gören vatandaşlar telaş halinde yardıma koştu. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Arnavutköy’de feci kaza
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Arnavutköy’de geçtiğimiz günlerde meydana gelen kaza da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonrasında motosiklette bulunan iki kişi yola savruldu, kazayı gören vatandaşlar telaş halinde yardıma koştu. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, geçtiğimiz günlerde Merkez Mahallesi Sungur Sokakta meydana geldi. 4 yol ayrımında motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Kaza esnasında motorda bulunan 2 kişi motordan fırlayarak yola savruldu. Şans eseri kaza da kimse yaralanmazken kaza anı ve sonrasında yaşanan panik anları bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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