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Arnavutköy’de feci kaza kamerada

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Arnavutköy’de kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir okulun bahçesine girdi. Yaşanan kaza anı kameralar yansıdı.

Arnavutköy’de feci kaza kamerada

Arnavutköy’de kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir okulun bahçesine girdi. Yaşanan kaza anı kameralar yansıdı.

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Kaza Arnavutköy Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar yağışı sonrası kayganlaşan ıslak caddede seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızla kaldırıma çıkan otomobil, daha sonra cadde üzerinde bulunan özel bir lisenin bahçesine girdi. Kaza anında öğrencilerin derste olması ve bahçede kimsenin olmayışıyla ihtimal bir faciadan dönüldü. Öte yandan yaşanan feci kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.

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