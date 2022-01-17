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Arnavutköy’de film sahnelerini aratmayan hırsızlık kamerada

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Arnavutköy’de kepengini kırdıkları bir tekel bayine giren 6 hırsız işyerini adeta talan etti. Film sahnelerini aratmayan hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Arnavutköy’de film sahnelerini aratmayan hırsızlık kamerada
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Arnavutköy’de kepengini kırdıkları bir tekel bayine giren 6 hırsız işyerini adeta talan etti. Film sahnelerini aratmayan hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Anadolu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayiinde meydana geldi. Gece saatlerinde işyerine gelen 6 hırsız, kepengi zorlayarak kaldırdıktan sonra dükkana girdi. Nefes almadan ürünleri çalan hırsızlar, dükkanı adeta talan etti. Film sahnelerini aratmayan hırsızlık işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

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