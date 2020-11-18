Arnavutköy’de gasp edilmek istenen Afgan, bıçaklanarak öldürüldü

Arnavutköy’de gece saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre gasp etmek için geldikleri evde kendilerine direnen bir Afgan uyruklu vatandaş bıçaklanarak öldürüldü. Gasp sırasında evde bulunduğu söylenilen diğer mağdur ise kaçmak için balkondan atladı, ağır yaralandı.
Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldığı olayda, polis kaçan 2 Afgan uyruklu şüphelinin yakalanması ile ilgili detaylı çalışma başlatırken sokak, çalışmalar bitene kadar kontrollü şekilde kapatıldı. Olayın yaşandığı binada yaşayan ve Afgan uyruklu komşusu gasp edilen İsmail Yalçın olayla ilgili, “Ben alt kattaki evimde oturuyordum o esnada çok fazla ayak sesi geldiğini duydum ve kapıyı açtım. Dışarı çıkıp baktığımda bir kişi yerde yatıyordu. Onu buradan bir araba ile hastaneye götürdüler. Burada 4 kişilik bir Afgan grup yaşıyordu ama olay esnasında kaç kişinin burada olduğunu görmedim" dedi.