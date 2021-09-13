Arnavutköy’de hafriyat kamyonu devrildi

İstanbul Arnavutköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu kavşakta dönüş yaptığı sırada devrildi. Kamyon şoförü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Arnavutköy Hadımköy İstanbul Caddesi Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Yaşar Öksüz idaresindeki 34 FU 0168 plakalı hafriyat kamyonu, kavşakta dönüş yaptığı sırada bilinmeyen bir nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kamyondaki hafriyat atıkları yola dökülürken, ulaşım tek şeritten sağlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralanan Öksüz’ü hastaneye kaldırdı. Yolan dökülen hafriyat atıklarını işçiler kürek ve iş makinesi ile temizledi. Devrilen kamyon ise vinçle kaldırıldı. Aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.