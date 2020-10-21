Arnavutköy’de hafriyat kamyonuyla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Arnavutköy’de bir hafriyat kamyonu otomobille çarpıştı. Savrularak bariyerlere çarpan otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.
Kazada otomobil içinde bulunan Alaattin Demirtaş ön koltukta sıkışarak yaralandı. Yaralının yardımına otomobil sürücüsü ve hafriyat kamyonu sürücüsü koştu. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Alaattin Demirtaş, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü Erdal Özkan, hafriyat kamyonu sürücüsünün 2 şeride düşen yolda ani manevra yaptığını söyledi. Kaza nedeniyle Arnavutköy Kayabaşı yönünde bir süre uzun araç kuyrukları oluşurken, polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.