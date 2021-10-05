Arnavutköy’de husumetli olduğu kişinin dükkanına sabaha kadar saldırdı...O anlar kameralara yansıdı

Arnavutköy’de alacak-verecek nedeniyle aralarında husumet bulunan teke bayiine gelen kişi, ortalığı birbirine kattı. İş yerine balta, satır ve bıçakla saldıran zanlı, kepenklerini parçaladı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, bugün sabah saatlerinde Arnavutköy’de yaşandı. İddiaya göre aralarında alacak-verecek meselesi olan şahıslardan K.Y, H.Y’ye ait iş yerine balta ve satırla saldırdı. Gece sabaha karşı gerçekleşen saldırı sonrası K.Y, polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakıldı. Sabah saatlerinde aynı iş yerine tekrar gelen K.Y, elindeki balta ve satırla iş yerinin kepenklerine vurmaya başladı. İş yeri önündeki dolapları yere deviren K.Y, dolap içindeki malzemeleri de yola savurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesi üzerine şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan K.Y, mala zarar vermekten dolayı emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, iş yeri sahibi H.Y ise ateşli silahlar kanununa muhalefetten adliyeye sevk edildi.