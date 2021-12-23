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Arnavutköy’de kaçak sigara operasyon: 1 gözaltı

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İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde nakliye kamyonuna düzenlenen operasyonda, 6 milyon 400 bin dal sigara ele geçirildi. Kaçak tütün nakliyatında kullanılan kamyona el konulurken, sürücüsü gözaltına alındı.

Arnavutköy’de kaçak sigara operasyon: 1 gözaltı

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde nakliye kamyonuna düzenlenen operasyonda, 6 milyon 400 bin dal sigara ele geçirildi. Kaçak tütün nakliyatında kullanılan kamyona el konulurken, sürücüsü gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, tütün kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda yeni bir operasyona daha imza attı. Bu kapsamda dün Arnavutköy’de şüphe üzerine çevreyolu üzerinde durdurulan bir kamyonda hassas burunlu detektör köpekle arama yapan polis, içi tütünle doldurularak sigara haline getirilmiş karton koliler içinde 6 milyon 400 bin makaron ele geçirildi. Bunun 325 bin sigara paketine karşılık olduğu ifade edilen operasyonda, kaçak tütün sevkiyatında kullanılan 1 kamyon ile sürücüsü S.T. gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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