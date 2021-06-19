Arnavutköy’de kaçak tütün üretimi yapan yabancı uyruklu çete suçüstü yakalandı

Arnavutköy’de kaçak tütün ürettiği tespit edilen yabancı uyruklu çete polis ekiplerinin takibi sonucunda suçüstü yakalandı.
Polis takibe devam etti onlarca kilo tütün ele geçirildiİki kişiyi gözaltına alan polis ekipleri yoğun koku gelen daireyi takibe devam etti. Yapılan takip sonucunda daireye girerken kaçmaya çalışan yabancı uyruklu F.A. kendi evine gireceği esnada polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Aynı gün ikametgahlara yapılan operasyonlarda polis ekipleri tarafından 20 Kilogram kuru nargile tütünü, 4 adet paketlenmiş tütün, 1 adet sanayi tipi karıştırıcı, 25 litre aroma amaçlı kullanıldığı tespit edilen kimyasal madde, 75 kilogram satışa hazır nargile tütünü, 2 adet terazi ele geçirildi. Konu ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alınan H.E. , AA., T.H. ve F.A. yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.