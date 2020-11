Arnavutköy’de KADES uygulaması vatandaşlara tanıtıldı

Arnavutköy’de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde, kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen KADES uygulaması vatandaşlara tanıtıldı.

Arnavutköy’de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde, kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen KADES uygulaması polis ve jandarma ekipleri tarafından vatandaşlara tanıtıldı. Cumhuriyet Meydanı’ndan geçen kadınlara uygulamayı nasıl ve hangi durumlarda kullanmaları gerektiği anlatıldı.

Şiddete maruz kalan kadınlar için geliştirilen uygulama vatandaşlar tarafından büyük ilgi görürken, iş kazası geçirdikten sonra karısının kendisi için yaptıklarından bahseden Erdal Dalkır, “Kadınlar her evin direğidir. Ben iş kazası geçirdim ve kamyondan düştüm. Bu süreçte benim eşim maddi ve manevi olarak her zaman yanımda durdu. Psikolojisi bozulan çocuklarım için seferber oldu adeta. Bence kadınların yeri olmazsa olmazlardandır. Ben şu an hala fizik tedaviye gidiyorum ve eşim hala yıllardır yılmadan bana motivasyon vermeye çalışıyor. Bu uygulama da kadınlarımızı korumak için mükemmel bir uygulama olmuş, Allah emeği geçenlerden razı olsun” şeklinde konuştu.