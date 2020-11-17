Arnavutköy’de kaza: 1 yaralı

Arnavutköy’de 4 kişilik bir ailenin içerisinde bulunduğu otomobil kaza yaptı. 1 kişi yaralanırken araç kullanılmaz hale geldi.
Arabadan dumanlar çıkıyordu çok korktumKazanın gerçekleştiği esnada aynı yolda seyahat eden Yunus Can olayla alakalı, “Ben işten geliyordum baktım önümde arabaya vurdu. O esnada benle beraber iki arkadaş daha vardı. Yardımcı olmaya çalıştık. Şoför koltuğunda olan kişi kafasını cama vurmuş yaralıydı. Kaza bayan şoförün hatasından kaynaklı oldu. Kendisi de kazadan sonra şoka girdi. Araçta bulunan çocuklarda bir şey yok Allahtan” diye konuştu.