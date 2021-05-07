Arnavutköy’de “kemer takalım, hayatta kalalım” uygulaması yapıldı

Arnavutköy’de tam kapanma nedeniyle denetim yapan polis ekipleri, durdurulan sürücülere "Trafik Haftası" nedeniyle verilen broşürlerle emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

Arnavutköy’de kısıtlama nedeniyle bir çok noktaya kurulan uygulama noktasında sürücülerin izin belgesi olup olmadığı denetlendi. Denetim noktalarında yapılan uygulamalara bugün ek olarak "Trafik Haftası" nedeni ile “Kemer Takalım, Hayatta Kalalım” sloganı ile emniyet kemeri uygulaması yapıldı. Uygulama noktasına girip izin belgeleri kontrol edilen sürücülere, emniyet kemerinin öneminin anlatıldığı broşürler verildi. Sürücüler ayrıca emniyet kemeri konusunda da uyarıldı.

Bizim için gerekli herkes takmalı

Uygulama noktasına giren sürücülerden biri, “Yapılan uygulama gayet güzel ve bizim için gerekli bence, herkes emniyet kemerini takmalı ve yolcuğa başlamalı” dedi.