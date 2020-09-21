Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde bugün saat 13.00 civarında bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın çatı katında çıkan yangın kısa sürede büyürken mahalle ise duman altında kaldı. Binada yaşayan kimse olmazken, olay yerine ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Binada çıkan yangına müdahale ettikten sonra yanlarına gelen çocuklarla ilgilenmeye başlayan İtfaiye eri, itfaiyeci olmak isteyen çocuklara kendi kaskını verdi. Çocuklara itfaiyecilik ile ilgili bilgiler aktaran, acil yardım numaralarını öğreten itfaiye ekibi olay yerinde bulunan çocukların adeta kahramanı oldu. İtfaiye eri ile konuşan çocukların ise daha sonrasında “Eğer bir şey olursa 110’u arayacağız İtfaiyeci amcalar hemen gelecekler” dedi.
Arnavutköy’de korkutan çatı yangını
ARNAVUTKÖY’DE HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE BİNANIN ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI. YANGIN NEDENİYLE MAHALLE SAKİNLERİNE KORKU DOLU ANLAR YAŞADI. BİR İTFAİYE ERİ, İTFAİYECİ OLMAK İSTEYEN ÇOCUĞA KASKINI VERDİ.
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