Arnavutköy’de korkutan çatı yangını

Arnavutköy’de henüz bilinmeyen bir nedenle binanın çatı katı alev alev yandı. Yangın nedeniyle mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşadı. Bir itfaiye eri, itfaiyeci olmak isteyen çocuğa kaskını verdi.

Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde bugün saat 13.00 civarında bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın çatı katında çıkan yangın kısa sürede büyürken mahalle ise duman altında kaldı. Binada yaşayan kimse olmazken, olay yerine ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Binada çıkan yangına müdahale ettikten sonra yanlarına gelen çocuklarla ilgilenmeye başlayan İtfaiye eri, itfaiyeci olmak isteyen çocuklara kendi kaskını verdi. Çocuklara itfaiyecilik ile ilgili bilgiler aktaran, acil yardım numaralarını öğreten itfaiye ekibi olay yerinde bulunan çocukların adeta kahramanı oldu. İtfaiye eri ile konuşan çocukların ise daha sonrasında “Eğer bir şey olursa 110’u arayacağız İtfaiyeci amcalar hemen gelecekler” dedi.