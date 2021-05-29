Arnavutköy’de kumaş fabrikasında korkutan yangın

Arnavutköy’de bir kumaş fabrikasında yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken, çalışanlar binadan tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması yaptığı fabrika, drone ile havadan görüntülendi.

Arnavutköy’de kumaş fabrikasında korkutan yangın
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Arnavutköy’de bir kumaş fabrikasında yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken, çalışanlar binadan tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması yaptığı fabrika, drone ile havadan görüntülendi.

Arnavutköy Ömerli Mahallesi’nde 5 katlı kumaş fabrikasının giriş katında saat 18.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken, çalışanlar binadan tahliye edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması drone ile havadan görüntülendi.

Öte yandan Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş yangının çıktığı bölgeye geldi.
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