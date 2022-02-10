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Arnavutköy’de lüks aracın kundaklanma anı kamerada

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Arnavutköy’de gece saatlerinde park halindeki lüks otomobil kundaklandı. Motosiklet ile gelerek aracı kundaklayıp kaçan zanlılar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Arnavutköy’de lüks aracın kundaklanma anı kamerada
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Arnavutköy’de gece saatlerinde park halindeki lüks otomobil kundaklandı. Motosiklet ile gelerek aracı kundaklayıp kaçan zanlılar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

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Olay, gece saatlerinde Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Karadağ Caddesi’nde meydana geldi. Gece saatlerinde cadde üzerinde park edilmiş olan lüks otomobilin yanına motorla yanaşan zanlılar aracı kundaklayıp hızla kaçtı yaşananlar cadde üzerinde bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Ekipleri konu ile ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

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