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Arnavutköy’de marketteki hırsızlık olayları çalışanları bezdirdi

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Arnavutköy’de bulunan bir markette sıklıkla yaşanan hırsızlık olayları çalışanları bezdirdi. Hırsızlık anları ve çalışanların şahıslara müdahale ettiği o anlar ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Arnavutköy’de marketteki hırsızlık olayları çalışanları bezdirdi
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Arnavutköy’de bulunan bir markette sıklıkla yaşanan hırsızlık olayları çalışanları bezdirdi. Hırsızlık anları ve çalışanların şahıslara müdahale ettiği o anlar ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir zincir markette sürekli yaşanan hırsızlık olayları çalışanları bezdirdi. Geçtiğimiz günlerde yaşanan olaylarda markette çalışan kasiyerlerin dikkati üzerine yakalanan şahıslar iddiaya göre önce yaşananları inkar etti, ürünler üzerinden çıkınca soyunmaya başladı. Markette yaşananlar ve çalışanların zanlılara müdahale ettiği o anlar ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

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