Arnavutköy’de minibüste şoke eden görüntü

Arnavutköy’de bir minibüste cep telefonu kamerası ile çekilen görüntüler şok etti. Arnavutköy - Bolluca minibüsünde bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedilen görüntüde adeta üst üste seyahat eden vatandaşlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
ARNAVUTKÖY'DE TIKLIM TIKLIM MİNİBÜS YOLCULUĞU CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.
Arnavutköy’de bir minibüste cep telefonu kamerası ile çekilen görüntüler şok etti. Arnavutköy - Bolluca minibüsünde bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedilen görüntüde adeta üst üste seyahat eden vatandaşlar cep telefonu kamerasına yansıdı.