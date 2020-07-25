Arnavutköy’de motor tesisatı yapan bir iş yerinin havalandırma kısmında patlama meydana geldi. Patlama anı kameralara yansıyan olayda iş yerindeki 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekibi sevk edilirken yara

Arnavutköy’de motor tesisatı yapan bir iş yerinin havalandırma kısmında patlama meydana geldi. Patlama anı kameralara yansıyan olayda iş yerindeki 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekibi sevk edilirken yara