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Arnavutköy’de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

ARNAVUTKÖY’DE CADDE ÜZERİNDE İLERLEYEN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ANİDEN SAĞA YANAŞINCA, O ESNADA SEYİR HALİNDE OLAN MOTOKURYE ÇARPTI. KURYE HAFİF ŞEKİLDE YARALANIRKEN, KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Arnavutköy’de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Arnavutköy’de cadde üzerinde ilerleyen otomobil sürücüsü aniden sağa yanaşınca, o esnada seyir halinde olan motokurye çarptı. Kurye hafif şekilde yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Arnavutköy’de gece saatlerinde bir restoranda ait motokurye sipariş götürmek üzere cadde üzerinde ilerlerken, önündeki aracın aniden sağa yanaşması üzerine direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden motokurye duramayarak otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kuryenin yardımına çevrede bulunan vatandaşlar koştu. Hafif şekilde yaralanan kurye vatandaşların yardımıyla Arnavutköy Devlet Hastahanesi’ne kaldırıldı. Kaza anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

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