Arnavutköy’de onlarca minibüs kontak kapattı

Arnavutköy’de duraklarda bekleyen kahya mafyalığından şikayetçi olan onlarca minibüs şoförü ve sahibi isyan ederek, kontak kapattı. Kendilerini dövüp paralarını gasp ettiklerini söyleyen şoförler gün boyu kontak kapatacaklarını belittiler.
"Kafasına göre herkes arabanın önünü kesiyor"Para verilmeyince tehdit edilip dövülüyoruz diyen şoför Bilal Aslan, "20 senedir ben bu işin içindeyim. Hayatımda böyle rezillik, hırsızlık, gaspçılık görmedim. Biz 7/ 24 bu yolun üzerindeyiz. Alnımızın teri ile para kazanmanın derdindeyiz. Her adım başında bir kahya var. kafasına göre ondan 10 TL, odan 15 TL alıyor. Benim yatırdığım sermaye ile onun kazandığı parayı ben kazanamıyorum. Biz bunun derdindeyiz. Zam yapacaklarmış öyle bir duyumda aldık. Kafasına göre herkes arabanın önünü kesiyor. Vermezsek tehdit ediyor. Camını kırıyor. Dövüyorlar. Her türlü pisliği yapıyor" dedi.