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Arnavutköy’de önündeki otomobile çarpan motosikletli yaralandı

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Arnavutköy’de önündeki otomobile çarptıktan sonra yola savrulan motosikletli yaralandı. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Arnavutköy’de önündeki otomobile çarpan motosikletli yaralandı
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Arnavutköy’de önündeki otomobile çarptıktan sonra yola savrulan motosikletli yaralandı. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 15.20 sıralarında Arnavutköy Sultangazi yolu Fenertepe mevki’inde meydana geldi. İddiaya göre bir motosiklet sürücüsü duramayarak önündeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletli yaralandı. Yaralı motosiklet sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrasında yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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