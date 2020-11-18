Arnavutköy’de oto galeriye pompalı tüfekli silahlı saldırı: 2 kişi yaralı

Arnavutköy’de gece saatlerinde bir oto galeriye silahlı saldırı da dükkan sahibi ve arkadaşı yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
7 el ateş ettiler, hızla olay yerinde uzaklaştılarİddiaya göre oto galeriye saldırmaya gelen otomobilden inen şahıs beraberinde getirdiği pompalı tüfek ile galeriye doğru ateş etmeye başlattı. Silah sesini duyan vatandaşlar olay yerinden kaçışırken saldırı için gelen şahıs geldiği otomobilde bekleyen arkadaşlarının yanına binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Polis saldırganların yakalanması ile ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.