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Arnavutköy’de özel hastanenin ek muayene ücreti talebine tepki

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Arnavutköy’de iddiaya göre, gitti özel hastane tadilata girdiği için 1 ay sonra yeniden gelmesi istenen hamile kadın, tekrar muayene ücreti talep edilince duruma tepki gösterdi.

Arnavutköy’de özel hastanenin ek muayene ücreti talebine tepki
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Arnavutköy’de iddiaya göre, gitti özel hastane tadilata girdiği için 1 ay sonra yeniden gelmesi istenen hamile kadın, tekrar muayene ücreti talep edilince duruma tepki gösterdi.

İddiaya göre, Arnavutköy’de bir özel hastanede geçtiğimiz ay hastaneye gelen ve doğumunu hastanede yapmak için anlaşan Eda Ç. adlı kadına doktoru hastanenin tadilata gireceğini ve 1 ay sonra kontrole gelmesi gerektiğini söyledi. 1 ay sonra hastaneye giden Eda Ç.‘ye iddiaya göre kontrol gününün geçtiği ve tekrar muayene ücreti vermesi gerektiği söylendi. Eda Ç. ve yakınının haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi sonucu muayene parası hastaya iade edildi.

Eda Ç., yaptığı açıklamada, her hastaneye gidişinde kendisinden anlaşma dışında para talep edildiğini ileri sürerek duruma tepki gösterdi.
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