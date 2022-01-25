banner4556

Arnavutköy’de sağlık çalışanlarından büyük fedakarlık

banner4336

Arnavutköy’de etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar kapalı olunca, sağlık çalışanları durumu ağırlaşan yaşlı kadını tekerlekli sandalyede taşıyarak hastaneye yetiştirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy’de sağlık çalışanlarından büyük fedakarlık
banner4582

Arnavutköy’de etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar kapalı olunca, sağlık çalışanları durumu ağırlaşan yaşlı kadını tekerlekli sandalyede taşıyarak hastaneye yetiştirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

banner4575

İstanbul’u esir alan kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. Arnavutköy’de akşam saatlerinde hastaneye yaşlı bir kadını yetiştirmeye çalışan 112 ekibi kar engeline takıldı. Ambulans Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde kaldı. Sağlık çalışanları ise yolun kapalı olması nedeniyle kalan yolu yaya olarak devam etti. Hastanın durumunun ağırlaması üzerine tekerlekli sandalyeye alınan yaşlı kadın hastaneye taşındı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İstanbul’da sitelerde tuzlama ve kar temizleme...
İstanbul’da sitelerde tuzlama ve kar temizleme...
  1. GENEL

banner3841

banner4586

banner4577

banner4349