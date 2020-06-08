Arnavutköy’de sokak ortasında dehşet

Arnavutköy’de bir kişi tartıştığı eşini sokak ortasında pompalı tüfek ile vurarak öldürdü. Olay sonrası zanlı kaçarken, kadının yakınları sokak üzerinde uzun süre gözyaşı döktü. Çiftin kızı ise annesini babasının öldürmesinden habersiz olarak uzun süre, “Bırakın anneme gideceğim. Kim yaptı? Babam nerede? Bir şey olmadı değil mi" diyerek feryat etti.

Olay, bugün saat 09.30 sıralarında Arnavutköy Nenehatun Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre Veysi Çelik (55) ve eşi Hatice Çelik evde bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışmaya başladı. İkili arasında evde başlayan tartışma evin yakınında bulunan bir sokak üzerinde de devam etti. Tartışmanın devam etmesi üzerine yanında bulunan pompalı silah ile eşine kurşun yağdıran gözü dönmüş adam, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Yaşananları gören diğer vatandaşlar durumu 112 ve polis ekiplerine haber verdi. 112 ekipleri tarafından kontrol edilen Hatice Çelik’in hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine olay yerine gelen kadının yakınlarından bazıları fenalık geçirerek, uzun süre gözyaşı döktü. Kadının yakınlarını çevrede bulunan vatandaşlar ve polisler sakinleştirdi. Olay sonrasında kaçan adamı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

“Kim yaptı babam nerede?”

Öldürülen Hatice Çelik’in, cinayeti babasının işlediğinden habersiz olan, kızı “Bırakın anneme gideceğim. Kim yaptı? Babam nerede? Bir şey olmadı değil mi doğruyu söyle?” diyerek feryat etti.