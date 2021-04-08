Arnavutköy’de şüphe üzerine durdurulan kadınlar telefon hırsızı çıktı

Arnavutköy’de şüphe üzerine durdurulan kadınların ‘hırsızlık’ suçundan arandıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin daha önce yanlarındaki bir çocukla karıştıkları cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe genelinde devriye görevi yapan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, dün şüphe üzerine Ç.M. ve C.M. adlı 2 kadını durdurdu. Tedirgin davranışlarda bulunan kadınlar ile ilgili Genel Bilgi Tarama Sisteminden şahıslarla ilgili sorgu yapan polis, şüphelilerin geçmişte karıştıkları hırsızlık olayından dolayı arandıklarını tespit etti.

Zanlıların, 2 yıl önce Arnavutköy’e bağlı Yunus Emre Mahallesinde bulunan bir telefon bayisinden gerçekleştirilen cep telefonu hırsızlığının da failleri oldukları belirlendi. Şubat 2019’da gerçekleştirilen hırsızlık olayı, iş yerindeki güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Zanlılar, polisteki ifade işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı

Bir çocukla birlikte dükkana giren giren iki kadın hırsızdan biri çalışanı oyalarken, diğeri ise işe koyuluyor. Yanındaki çocuğu da kullanarak, fırsatını bulduğunda tezgahta bulanan cep telefonlarını kıyafetine saklayan kadın hırsız, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.