Arnavutköy’de taş ocağında göçük meydana geldi. Göçük ve zeminde oluşan kayma nedeniyle taş ocağında bulunan bir iş makinesi de devrildi. Olayda bir işçi ağır yaralanırken, bir işçi ise göçük altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin göçük altındaki işçiye ulaşm

Arnavutköy’de taş ocağında göçük meydana geldi. Göçük ve zeminde oluşan kayma nedeniyle taş ocağında bulunan bir iş makinesi de devrildi. Olayda bir işçi ağır yaralanırken, bir işçi ise göçük altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin göçük altındaki işçiye ulaşma çalışması sürüyor.