Arnavutköy’de tatil dönüşü feci kaza: 2 kişi ağır yaralı

İstanbul Arnavutköy’de içinde tatilden dönen biri kadın 2 kişinin bulunduğu otomobil, taksiye çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralanırken, yol trafiğe kapatılınca otobüsten inen tatilciler ise yola yürüyerek devam etti.Kaza, saat 16.00 sıralarında Arnavutköy - Karaburun yolu germe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre yolcu almak için Arnavutköy’den, Karaburun’da bulunan otele doğru giden 34 BBD 932 plakalı taksinin sürücüsü, önünde bulunan bir aracı sollamak istedi ve sinyal vererek yan yola geçti. Sollamak için yan tarafa geçen taksiye, içinde tatilden dönen biri kadın iki kişinin bulunduğu 34 AN 5175 plakalı otomobil çarptı. Arkadan gelen otomobilin taksiyle çarpışması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle ortalık savaş alanına dönerken, çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri yol kenarına savruldu biri ise yol ortasında ters döndü. Kaza sonrasında hurdaya dönen otomobilde bulunan 1’i kadın 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılara ilk müdahale kaza yaptıkları taksi sürücüsü tarafından yapılırken olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza sonrasında Arnavutköy Karaburun yolu trafiğe tamamen kapatılırken, sahil kenarına gitmek isteyen tatilciler İETT otobüsünden inerek yollarına yürüyerek devam etti.