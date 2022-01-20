Arnavutköy’de tencere hırsızı güvenlik kamerasında

Arnavutköy’de mutfak eşyaları satan bir iş yerinin önünden tencere çalan kadın kameralara yakalandı. Tencereyi poşetine koyan kadın, hırsızlık yaptığı belli olmasın diye reyonu düzelten hırsız daha sonra kayıplara karıştı.

Olay, geçtiğimiz gün Arnavutköy Necip Fazıl Caddesi üzerinde bulunan mutfak eşyaları satışı ve tamiri gerçekleştiren bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre iş yerinin önüne gelen hırsız alışveriş yapan müşteri ve onunla ilgilenen iş yeri sahibinin içeriye girmesini fırsat bilerek dükkan önünde bulunan tencere reyonuna giderek bakıyormuş gibi yaptığı tencereyi çaldı. Tencereyi çalan hırsız daha sonrasında ise fark edilmesin diye reyonu düzeltti. Hırsızlık anı ve sonrasında yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İş yerinde çalışan Gülcan Karaman, “Ben burada çalışıyorum çok sık oluyor hırsızlık burada yokuş altında olduğumuz için geçen gün tencere çaldılar bugünde termos falan çalmışlar, sürekli oluyor hırsızlık aslında ufak şeyler önemli değil tabi ama çoğaldıkça canımız sıkılıyor ihtiyacı olan varsa gelsin söylesin yardımcı oluyoruz ama hırsızlık yapmasınlar” dedi.