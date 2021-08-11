Arnavutköy’de virajı dönemeyen tır yola devrildi

İstanbul Arnavutköy’de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu virajı dönemeyen tır yola devrildi. Devrilen tır içerisinden sürücü burnu bile kanamadan çıkarken, yolda trafik yoğunluğu oluştu.Kaza, saat 17.00 sıralarında Arnavutköy Taşoluk Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Salih G. idaresindeki 34 LK 5342 plakalı tır virajı döneceği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. Tır sürücüsü Salih G. devrilen tırdan burnu bile kanamadan çıktı. İhbar üzerine olay yerine tedbir amaçlı itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde önlem alarak trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri ise her ihtimale karşı sürücü Salih G.’yi kontrolden geçirdi. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, ekiplerin tırı kaldırma çalışmaları sürüyor.