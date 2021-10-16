Arnavutköy’de yapılan dilenci operasyonunda zabıta şefkati

Arnavutköy’de yapılan ihbarlar üzerine dilencilik yaptığı tespit edilen bir kadına zabıta ekipleri müdahale etmek istedi.

Müdahale esnasında duygu sömürüsü yaparak kendisini yere atan kadının yanında bulunan küçük çocuk korkarak ağlamaya başladı. Korkan çocuğa zabıta ekipleri “yavrum sen ağlama” diyerek şefkat gösterdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir kadının cadde üzerinde duygu sömürüsü yaparak dilencilik yaptığı ihbarını alan Arnavutköy Belediyesi Zabıta ekipleri olay yerine gitti. Zabıta ekiplerini gören kadın dilenci kendini birden yere atarak ağlamaya ve bağırmaya başladı. Kadının yanında bulunan ufak çocuk ise korkarak ağlamaya başlayınca zabıta ekipleri ufak çocuğu severek “yavrum sen ağlama” diye şefkat gösterdi o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.