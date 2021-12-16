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Arnavutköy’de zincirleme kaza, salça yüklü araç tır ile otobüs arasında sıkıştı

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Arnavutköy-Sultangazi yolu Fenertepe mevkiinde yolcu otobüsünün çarptığı salça yüklü panelvan araç, tır ile otobüs arasında sıkıştı. Kazada yaralanan olmazken, yolda trafik yoğunluğu yaşandı.

Arnavutköy’de zincirleme kaza, salça yüklü araç tır ile otobüs arasında sıkıştı
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Arnavutköy-Sultangazi yolu Fenertepe mevkiinde yolcu otobüsünün çarptığı salça yüklü panelvan araç, tır ile otobüs arasında sıkıştı. Kazada yaralanan olmazken, yolda trafik yoğunluğu yaşandı.

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Kaza, saat 21.15 sıralarında Arnavutköy-Sultangazi yolu Fenertepe yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bir yolcu otobüsü kaygan yolda duramayarak salça yüklü bir minibüse çarptı. Otobüsün çarptığı minibüs yan tarafında bulunan tıra çarparak, otobüs ve tır arasında sıkıştı. Minibüste bulunan salçalar yola savrulurken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Polis kaza ile ilgili incelemelerde bulunurken yolun Sultangazi yönünde araç yoğunluğu yaşandı. Kazayla ilgili ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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