Arnavutköy’deki BİM deposunda yangın

Arnavutköy’de bulunan BİM marketler zincirinin deposunda yangın çıktı. Yangın ekiplerin yaptığı yaklaşık 1 saatlik çalışmalar neticesinde kontrol altına alınırken, çalışmalar drone ile havadan görüntülendi.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan BİM marketler zincirine ait depoda çıktı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan marketler zincirinin deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Deponun içerisindeki alevleri fark eden, depo çalışanları, hızlı bir şekilde dışarıya çıkarak durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Arnavutköy başta olmak üzere, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Başakşehir, Bağcılar gibi çok sayıda ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri depo çevresinde önlem alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülürken, depoda maddi hasar meydana geldi. Yanan depo ve söndürme çalışmaları ise dron ile havadan görüntülenirken, ekiplerin soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.