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Asansörde mahsur kalan vatandaşlar duvarda delik açılarak kurtarıldı

Şişli’de asansörde mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından balyozla duvarda delik açılarak kurtarıldı.

Asansörde mahsur kalan vatandaşlar duvarda delik açılarak kurtarıldı

Şişli’de asansörde mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından balyozla duvarda delik açılarak kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Şişli Rumeli Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartmanda asansöre binen 3 kişi asansörün arızalanması sonucu mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşın seslerini duyan apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşları çıkarmak için balyozla duvarda delik açtı. Ekiplerin duvarda açtığı delikten mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

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