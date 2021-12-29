Askeri birliklerde sele karşı sahaya indi

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde etkili olan sel felaketine karşı askeri birliklerde sahaya inerek, tahliye çalışmalarına katıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Kirklareli’nin Lüleburgaz, Pınarhisar ve Babaeski ilçelerinde etkili olan sağanak yağışın zaman zaman doluyla karışık şiddetini artırması bölgedeki derelerin taşmasına sebep oldu. Taşan derelerin ilçe merkezlerine akması sel felaketini de beraberinde getirdi. Sel nedeniyle birçok evi su basarken, yolda bulunan bazı araçlar da suya gömüldü.

Askeri birlikler de sahaya indi

Yağış sonrası selin vurduğu bölgelerde tahliye çalışmaları başlatıldı. Kısa sürede harekete geçen AFAD, UMKE, DSİ, İtfaiye ve Karayolları ekiplerinin yanı sıra bölgede bulunan askeri birliklerde tahliye ve müdahale çalışmalarına destek verdi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Koray Sevim, "Kurtarma çalışmaları için bizde hızla buraya geldi. AFAD, UMKE’nin yanısıra ordu birlikleride kurtarma çalışmaları için buraya geldi. Gördüğünüz gibi Lüleburgaz Deresinden suların şehrin içerisine kadar girdiği gözleniyor. İleride AFAD ve Ordu birlikleri duruma müdahale etmeye çalışıyor. Umarız bu geceyi kimseye bir şey olmadan atlatırız" dedi.